Rio - O atacante Matheus França, do Flamengo, foi convocado novamente para um período de treinos com a seleção brasileira sub-17, entre os dias 25 de novembro e 4 de dezembro. O trabalho será visando o Torneio Sul-Americano Conmebol de 2021 que será disputado entre os dias 31 de março e 25 de abril, no Equador.

"Estou feliz de estar presente na lista de convocados da seleção sub-17. Isso é fruto do trabalho que venho realizando no Flamengo e também na Seleção. Agora é continuar treinando forte para estar sempre pronto para vestir a amarelinha", afirmou Matheus.

Ao todo, Matheus França já foi convocado para a seleção brasileira em dez oportunidades, contando a equipe sub-15. Ele tem sido nome constante nas convocações do técnico Paulo Victor Gomes.

Porém, antes de se apresentar, Matheus terá outros desafios. O meia está relacionado para o jogo de ida do Flamengo diante do Palmeiras, nesta quinta-feira (19), as 15h15, na Gávea, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-17.