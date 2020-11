Chegada no CT e apresentação Rogério Ceni - 10-11-2020 Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 14:54 | Atualizado 18/11/2020 14:55

Rio - Após o "ano mágico" de 2019, o Flamengo passa por um momento turbulento e tenta colocar o time nos eixos para voltar a conquistar títulos. Para isso, trocou de técnico e o escolhido foi Rogério Ceni, que demonstrou estar bem focado neste objetivo.

O treinador que chegou apenas há oito dias ao Rubro-Negro, está morando no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu e por isso, está sempre passando pelas fotos dos recentes títulos que estampam as paredes do ambiente. Quando perguntado o que motivou a troca de time, Ceni não titubeou e se declarou ao time carioca, além do desejo de fazer parte das imagens que estão pelo Ninho.

"Porque é o Flamengo. É diferente. Claro que a pandemia afasta o torcedor do estádio, isso é difícil, tem que trabalhar o motivacional do atleta muito mais, tem que entrar na cabeça dele muito mais para que ele se mantenha concentrado. Mas, para quem já viu Zico, Junior, Adílio, Andrade, tanto craques que já jogaram pelo, é sempre emocionante você ter a oportunidade de trabalhar em um clube dessa grandeza", disse o treinador em entrevista à FlaTV, canal oficial do clube no Youtube.

"Ter a oportunidade de dirigir o Flamengo, com quatro anos de experiência como treinador, isso é algo que eu não vou abrir mão, não vou jogar fora essa oportunidade. Eu gostaria… Quando passo aqui no CT, eu vejo as fotos da história recente, bem bonita, com tantos jogadores e Jorge Jesus, que fez uma história bonita recente, eu gostaria de só ir embora daqui depois de colocar a minha foto na parede. E a foto na parede só se coloca quando você é campeão", completou.

Para cumprir seus objetivos, Rogério tem uma grande batalha nesta quarta, quando enfrenta o clube que o consagrou, o São Paulo. Para avançar na Copa do Brasil, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença, já que a vitória simples por um gol, levaria a partida aos pênaltis. Flamengo e São Paulo jogam hoje às 21:30, no Morumbi.