Flamengo x AthleticoPR jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil no estádio do Maracanã. O atacante Pedro comemora o segundo gol dele no jogo. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 18:06 | Atualizado 18/11/2020 18:10

Rio - Vivendo grande fase no Flamengo e sendo convocado até para a Seleção, o atacante Pedro ganhou o prêmio de "Gol Mais Bonito da Copa do Brasil" pelo gol marcado contra o Athletico-PR nas oitavas de final da competição. O gol premiado foi o primeiro, dos dois, marcados no jogo. Do outro lado do campo, Hugo recebeu o prêmio de "Defesa Mais Bonita" por lance no primeiro jogo contra o Furacão.

O Rubro-Negro eliminou o time paranaense após vencer as duas partidas, sendo a primeira com um gol de Bruno Henrique (1 a 0), e a segunda com dois de Pedro e um de Michael (3 a 2).

Publicidade

Veja o Gol e a Defesa: