Troféu do Campeonato Brasileiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:44

Rio - A quarta-feira não foi nada boa parta o Flamengo. No Morumbi, o Rubro-Negro perdeu novamente para o São Paulo e deu adeus ao título da Copa do Brasil. Porém, o torcedor otimista pode ver algo de positivo no dia, se olhar para o Brasileirão. O tropeço do Atlético-MG, em jogo atrasado da sexta rodada, deu ao Flamengo mais chances matemáticas de título.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



Líder do Brasileirão, o Galo perdeu para o Athletico-PR em casa por 2 a 0. O resultado fez com que o Flamengo aumentasse de 7% para 9% as suas chances de título, de acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Líder do Brasileirão, o Galo perdeu para o Athletico-PR em casa por 2 a 0. O resultado fez com que o Flamengo aumentasse de 7% para 9% as suas chances de título, de acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Publicidade

O São Paulo é o clube com mais chances de ser campeão: 44 %. Com três jogos a menos, o Tricolor Paulista está a dois pontos da liderança da competição. Depois vem o líder, Atlético-MG com 17%. Além do Flamengo, o Internacional também conta com 9% de possibilidades de ser campeão.

Palmeiras e Grêmio têm 8% de chances, o Santos vem em seguida com 3%. Fechando a lista dos clubes com possibilidades matemáticas consideráveis de títulos vem o Fluminense com 2%.