Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:00

Rio - Após a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, cerca de 200 torcedores do Flamengo foram ao Aeroporto do Galeão para aguardar o desembarque da delegação do clube carioca. No entanto, a comissão técnica e os jogadores rubro-negros conseguiram sair pelo terminal de cargas, fugindo dos torcedores. As informações foram publicadas em primeira mão pelo jornalista Wesley Ramon, do portal "Urubu Interativo".



O Flamengo vive um momento extremamente complicado na temporada. A equipe carioca vem de quatro jogos sem vencer, conta o Brasileiro e a Copa do Brasil. A sequência negativa se iniciou na última partida de Domènec Torrent na goleada diante do Atlético-MG e continua no trabalho de Rogério Ceni que ainda não tem nenhuma vitória no comando do Flamengo.