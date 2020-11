Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:16

Rio - Ao comentar a derrota e a eliminação do Flamengo diante do São Paulo, Rogério Ceni afirmou que a partida do Morumbi foi semelhante ao jogo do Maracanã na semana passada. Na opinião do técnico, a equipe carioca iniciou melhor o jogo e após levar um gol acabou se abatendo.

"Jogo muito parecido com o do Maracanã. O Flamengo dominou o primeiro tempo e teve oportunidades. Infelizmente o momento faz com que a bola passe próxima do gol e não entre. Na primeira oportunidade do São Paulo, saiu o gol. Aí entra o lado psicológico que acaba atrapalhando todo o esforço. Aí tem o desgaste, tudo que temos enfrentado", afirmou.

Ao comentar sobre os próximos compromissos da equipe, principalmente o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira, Ceni mostrou preocupação com o psicológico da sua equipe.

"Não só tem como recuperar o elenco para a Libertadores, como faremos. Mas o maior problema está na cabeça. Precisamos recuperar isso. Sofremos dois gols parecidos e o time sente muito", disse.