Rio - O atacante Rodrigo Muniz está de volta ao Flamengo. Após pedido de Rogério Ceni, o jogador, de 19 anos, rescindiu o contrato com o Coritiba e estará à disposição do treinador do clube carioca para fortalecer o elenco rubro-negro.

O atleta retorna, após Rogério Ceni ter ficado insatisfeito com os treinamentos de Lincoln. Além disso, o jogador vem se destacando nas partidas em que vestiu a camisa do Coritiba no Campeonato Brasileiro.

O jovem tinha sido emprestado pelo Flamengo no mês passado ao clube paranaense. O vínculo dele com o Coxa era até o fim do Brasileiro, mas a equipe do Sul não tinha a opção de compra e arcava integralmente com o salário do atleta.



Rodrigo Muniz atuou em seis jogos pelo Coritiba no Brasileiro, tendo feito um gol, na derrota da equipe paranaense para o Ceará, no Castelão. Pelo Flamengo ele atuou em três jogos no Carioca e também marcou uma única vez.