Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 15:46

Rio - O Flamengo está fora da Copa do Brasil. Após ser derrotado pelo São Paulo novamente, desta vez no Morumbi, a equipe de Rogério Ceni acabou fora da competição. Apesar do resultado negativo, a equipe carioca teve bastante posse de bola na partida. Este fato fez o comentarista Mauro Cezar Pereira relembrar um passo recente da equipe.

"Olhando os números do jogo, a gente observa algo que já dava para ver no jogo. O Flamengo voltou a ser aquele "arame liso" de 2017, 2018. Cerca, cerca, mas não machuca ninguém", afirmou o comentarista.

Mauro Cezar Pereira ressaltou que a equipe carioca conta com peças superiores ao elenco de 2017, 2018, principalmente no seu ataque.

"O curioso é que esse elenco tem jogadores melhores, mas que estão em má fase, como o Bruno Henrique, o Michael, que não desenvolve e até mesmo o Vitinho", disse Mauro Cezar Pereira.