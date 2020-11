O Flamengo segue líder no ranking das redes sociais, mas tem deixado a deseja nos resultados em campo Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 16:43

Rio - Se dentro das quatro linhas, os recentes resultados do Flamengo tem decepcionado o torcedor, no campo virtual o clube ostenta números de campeão. No ranking de engajamento nas redes sociais, o Rubro-Negro segue isolado na ponta com mais de 23 milhões de interações. O levantamento da MKT Esportivo, em parceria com a Samba Agency, no período de 10 a 17 de novembro, revelou o Flamengo teve 18.5 milhões de interações que apenas no Instagram.

Com a chegada do técnico Rogério Ceni para o lugar do catalão Domènec Torrent, o perfil do clube bateu 1.07 milhão. Responsável pela eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, após vencer os dois jogos válidos pelas quartas de final, o São Paulo colhe os frutos do bom momento e aparece na vice-liderança geral, com mais de seis milhões de interações.

Entre os cariocas, o Vasco, no geral, aparece em oitavo com 1.47 milhão de interações, enquanto os arquirrivais Fluminense e Botafogo, com 719 mil e 676 mil, respectivamente, aparecem em 12º e 13º lugar no rankig.