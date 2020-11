Klebinho deseja permanecer no Japão por muitos anos Divulgação/Tokyo Verdy

Por Venê Casagrande

Publicado 19/11/2020 17:03 | Atualizado 19/11/2020 17:26

Rio - O Flamengo foi comunicado pelo Tokyo Verdy que o lateral-direito Klebinho irá retornar ao término do ano de 2020. O jovem está emprestado ao time japonês até dezembro deste ano, com opção de compra em contrato estabelecido em US$ 1,5 milhões, cerca de R$ 8 milhões, mas os japoneses não irão exercer a cláusula contratual.

A diretoria do Flamengo estava na torcida para o Tokyo Verdy comprar Klebinho, pois o jogador não será utilizado quando retornar do empréstimo e há a necessidade de fazer caixa para conseguir adquirir o atacante Pedro de forma definitiva. Com o retorno do jovem lateral-direito no próximo mês, a cúpula rubro-negra vai buscar uma outra alternativa para negociar o jogador.

Klebinho chegou ao Tokyo Verdy no meio de 2019 e disputou 28 partidas. Cria da base rubro-negra e destaque nos tempos de Sub-20, o lateral está com 22 anos e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021.