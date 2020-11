Os atacantes Pedro e Gabriel Barbosa, o Gabigol, em ação pelo Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 19/11/2020 18:21

Rio - A Copa do Brasil é passado no Flamengo, e o elenco iniciou, na tarde desta quinta-feira, a preparação para pegar o Coritiba no sábado, às 19h, no Maracanã, pelo Brasileirão. Gabigol, Filipe Luís e Pedro, que se recuperam de lesões musculares, estão fora do partida contra o Coxa e são dúvidas para o confronto com o Racing, na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Gabigol sentiu a lesão na coxa direita no jogo do último sábado, contra o Atlético-GO, e desde então faz tratamento intensivo. Filipe Luís está no departamento médico desde o dia 8, quando sentiu a contusão na coxa direita e faz tratamento intensivo. Já Pedro teve o problema também na coxa direita quando estava servindo à seleção brasileira.

O caso dos três é menos grave se for comparar com o problema de Rodrigo Caio. O zagueiro se recupera de uma contusão na panturrilha direita, está descartado do jogo contra o Racing e é dúvida na partida da volta com os argentinos, no dia 1º de dezembro, no Maracanã.

Por outro lado, o meia Diego, entregue à preparação física após se recuperar de uma lesão na coxa, tem boas chances de ser relacionado para a partida contra o Coxa. A comissão técnica de Rogério Ceni deve bater o martelo para o retorno do camisa 10 no treino desta sexta-feira.