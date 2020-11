Quintero em ação com a camisa do Fortaleza Divulgação Fortaleza

Por Venê Casagrande

Publicado 19/11/2020 18:43 | Atualizado 19/11/2020 18:47

Rio - O setor defensivo do Flamengo não vive a sua melhor fase e tem recebido críticas por grande parte da torcida. Fora das quatro linhas, nomes de jogadores da posição estão sendo indicados à diretoria rubro-negra. Um deles foi o do zagueiro Juan Quintero, do Fortaleza.

O colombiano de 25 anos chegou ao Leão de Pici no começo de 2019, após se destacar pelo Deportivo Cali, da Colômbia, a pedido de Rogério Ceni, atual comandante do Flamengo e ex-treinador do clube nordestino. O zagueiro disputou 65 partidas na temporada passada e 22 neste ano, totalizando 87. Atualmente, o jogador está no departamento médico se recuperando de uma lesão no púbis.

Publicidade

Pela seleção colombiana, Quinteros acumula participações no Torneio de Toulon, em 2014, Mundial Sub-20, em 2015, Sul-Americano Sub-20, também em 2015, e Olímpiadas, em 2016.

No atual elenco profissional, o Flamengo possui para o setor defensivo, os seguintes nomes: Rodrigo Caio (machucado), Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thuler, Natan e Noga, que está em trabalho de transição.