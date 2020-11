Danilo Barbosa atuando com a camisa do Nice Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 19:03 | Atualizado 19/11/2020 19:05

Rio - Com a contusão de Thiago Maia, que só volta em 2021 após sofrer uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, torcedores do Flamengo pediram a contratação de um jogador para repor a ausência do camisa 33 rubro-negro. Um dos nomes citados foi o do brasileiro Danilo Barbosa, cria do Vasco e atualmente no Nice, da França.

Segundo apurou a reportagem, o nome de Danilo Barbosa já havia sido sondado pelo Flamengo em outras oportunidades, mas não passou disso. Outros clubes brasileiros demonstraram, recentemente, interesse na contratação do volante. O Palmeiras, em janeiro deste ano, e Red Bull Bragantino, na última janela de transferência. O Massa Bruta, inclusive, fez uma proposta que mexeu com o jogador: uma boa base salarial e contrato de cinco temporadas, o que daria uma estabilidade ao atleta.

Danilo Barbosa tem contrato com o Nice até junho de 2023. Além da equipe francesa, o volante já passou por Vasco, Braga e Benfica, de Portugal, Valencia, da Espanha, e Standard Liège, da Bélgica.