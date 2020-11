Thiago Maia só volta a jogar pelo Flamengo em 2021 Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 20/11/2020 11:29 | Atualizado 20/11/2020 11:44

Dia, o clube francês optou por cirurgia. Rio - Após se lesionar na partida contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, o volante Thiago Maia foi diagnosticado como uma lesão ligamentar grave joelho esquerdo. No último dia 17, o Flamengo informou em nota que estava debatendo com o departamento médico do Lille a melhor conduta de tratamento . Conforme apurado pelo, o clube francês optou por cirurgia.

Publicidade

O Flamengo, juntamente com o atleta, haviam optado por um tratamento conservador, sem que houvesse operação. Após o diagnóstico, Thiago Maia publicou uma música nas redes sociais, e chegou a chorar durante a gravação.



No vídeo da p ouvir o Thiago Maia chorando... sério eu estou bem triste com isso tudo pic.twitter.com/v4VjkerzGI — SerFlanático (@SerFlanatico) November 16, 2020

Publicidade

Contratado no início da atual temporada, Thiago Maia já conquistou três títulos pelo Flamengo: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O contrato do volante vai até junho de 2021, mas o Rubro-Negro já manifestou interesse em garantir a compra definitiva do atleta.