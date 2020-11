CT do Ninho do Urubu Reprodução Twitter

Por MH

Publicado 20/11/2020 12:50 | Atualizado 20/11/2020 12:51

Rio - A precariedade das instalações elétricas do alojamento da base que tirou a vida de dez jovens em 8 de fevereiro do ano passado não era o único problema do Centro de Treinamento Ninho do Urubu entre 2018 e 2019. De acordo com informações do "UOL Esporte", o módulo utilizado pelo futebol profissional no CT, inaugurado em novembro de 2018, após investimentos de mais de R$ 23 milhões, também apresentava "riscos críticos" de incêndio.

Publicidade

Utilizado pelo time profissional à época e festejado com um dos espaços mais modernos do continente, o prédio apresentava diversos riscos.



"O cenário encontrado pela empresa Anexa no CT profissional era temerário, conforme apontado no laudo, eis que existia a possibilidade de novo incêndio, assim como ocorreu no alojamento da base, demonstrando pouco apreço à vida humana, não somente com os atletas de base mas também com ídolos nacionais e internacionais que são os jogadores profissionais do Flamengo", explicou o advogado da Anexa Carlos Alberto Almeida Moreira da Silva.

Publicidade

Presidente do Flamengo à época, Eduardo Bandeira de Mello, disse que "assuntos relativos a instalações elétricas nunca chegavam à alta administração do clube, ficando restritos às unidades operacionais competentes". Ele ainda ressaltou não ter tomado conhecimento de tal relatório, deixando claro que o documento é de 2019 e ele deixou o clube ao fim de 2018.