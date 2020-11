Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - A Copa do Brasil é passado para o Flamengo. Com os olhos voltados para o Brasileiro, a equipe comandada por Rogério Ceni entre em campo neste sábado contra o Coritiba, às 19 horas, no Maracanã, em busca de uma vitória para interromper uma sequência negativa na competição.

O Rubro-Negro está sem vencer pelo Brasileiro há quatro jogos. Foram tropeços contra Internacional, São Paulo, Atlético-MG e Atlético-GO. Rogério Ceni também vai em busca da sua primeira vitória no comando da equipe, após duas derrotas e um empate.

O adversário será o Coritiba que tenta se recuperar, após uma derrota para o Bahia. A equipe comandada por Rodrigo Santana está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para deixar a degola.

No primeiro turno, o Coxa foi um rival que trouxe ao Flamengo a primeira vitória no Brasileiro. No Couto Pereira, o Rubro-Negro levou a melhor e conseguiu vencer por 1 a 0 nos primeiros pontos de Domènec Torrent sob o comando do clube carioca.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORITIBA



Estádio: MARACANÃ (RJ)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliar 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Auxiliar 2: Marcus Vinicius Gomes (MG)

Árbitro de Vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Renê; Arão, Gerson, Arrascaeta (Michael) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol (Vitinho). Técnico: Rogério Ceni.



CORITIBA: Wilson; Maílton, Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matteus e Giovanni Augusto; Gabriel (Yan Sasse), Robson, Neílton. Técnico: Rodrigo Santana.