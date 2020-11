Sebástian Beccacece Divulgação/Racing

Publicado 20/11/2020 13:09 | Atualizado 20/11/2020 13:14

Rio - Sebastían Beccacece, técnico do Racing, diz estar "calmo" e "tranquilo" mesmo após sequência ruim no comando do time argentino que vem de quatro derrotas seguidas. O treinador se prepara para encarar o Flamengo pela Copa Libertadores na próxima terça-feira.

"Estou muito tranquilo onde estou, sei que estamos trabalhando direito. Volto a focar nos objetivos que nos propusemos. Estamos todos focados nisso, volto a rever as conferências do início do ano e falamos para jogar uma final com o River [Supercopa adiada na Argentina]", afirmou em entrevista coletiva virtual.

"Nos qualificaremos para a Copa [da Argentina] 2021 e disputaremos o máximo que pudermos na Libertadores, por isso estamos muito alinhados com esses objetivos que nos propusemos com a instituição, com a liderança", completou Beccacece.

O treinador argentino foi questionado sobre o confronto contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa de Libertadores e respondeu:

"Vencemos cinco jogos em seis da fase de grupos e sabemos que temos que produzir a façanha de eliminar o último campeão, por isso há motivos suficientes para ter incentivos para enfrentar o que está por vir", disse.

Todas quatro derrotas do clube de Avellaneda ocorreram neste mês em jogos pelo Campeonato Argentino. Os algozes foram o Tucuman (4 a 1), Santa Fe (2 a 0), Sarandí (2 a 0) e novamente o Tucuman (2 a 1), ontem.