Mauro Cezar Pereira

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:59

Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira não é de ficar em cima do muro. Ele já declarou algumas vezes que é torcedor do Flamengo e do Racing. No entanto, as duas equipes vão se enfrentar pela Libertadores e ele vai participar da transmissão da partida pela Fox Sports na próxima terça-feira. As informações são do portal "UOL".

Além do comentarista, a transmissão da partida da Libertadores vai ter a presença do narrador João Guilherme, o ex-jogador Zinho e o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon. O jogo de ida acontece em Avellaneda, na Argentina.

Flamengo e Racing se enfrentam pelas oitavas de final da competição. O vencedor da chave vai encarar o vencedor de Boca Juniors e Internacional nas quartas de final da Libertadores.