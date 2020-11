Spindel e Braz VENÊ CASAGRANDE

Por Venê Casagrande

Publicado 20/11/2020 14:58

Rio - Nesta sexta-feira, o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, se reuniram com membros de torcidas organizadas do Flamengo. Os dirigentes pediram apoio aos torcedores antes da viagem da delegação para a Argentina, onde o Rubro-Negro irá encarar o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores. O pedido é para que os torcedores organizem um movimento semelhante ao que foi feito no ano passado, quando a equipe carioca iria enfrentar o Emelec, do Equador, pela mesma fase do torneio. Os torcedores não saíram satisfeitos do encontro.

Segundo apurou o Jornal O Dia, durante um momento da reunião, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim enviou uma mensagem de áudio para Marcos Braz e ele colocou para todos os presentes ouvirem. O mandatário defendeu alguns pontos e ações da diretoria. Alguns torcedores não gostaram do que foi dito por Landim.

Um torcedor que estava presente ficou com a sensação de que o comando dentro do Ninho do Urubu diminuiu, após participar da reunião. Outro participante disse ter sido um encontro produtivo e bom. Além disso, afirmou que espera que o "o que foi dito, seja feito".

Além disso, os torcedores sugeriram uma reunião com os líderes do elenco do Flamengo antes da viagem para a Argentina, mas a diretoria disse que seria difícil acontecer. Marcos Braz e Bruno Spindel acharam o encontro produtivo. A reunião foi um pedido dos próprios torcedores.

As torcidas organizadas devem soltar uma nota oficial ainda nesta sexta-feira para falar sobre o encontro com os dirigentes do Flamengo. Faixas já foram colocadas no Maracanã, palco do jogo de sábado contra o Coritiba, em tom de cobrança, pelo momento ruim do clube carioca na temporada.