Gustavo Henrique Fabio Costa /Agencia O Dia

Por O Dia

Rio - Campeão do Brasileiro e da Libertadores no ano passado, o Flamengo se reforço bastante para este ano. Porém, a equipe não vem tendo o mesmo domínio contra os rivais em relação ao time de 2019. Com isso, os torcedores têm feito críticas a alguns atletas, entre os mais criticados estão os zagueiro Léo Pereira e Gustavo Henrique. Na opinião do ex-jogador Zinho, os dois jogadores tem qualidade.

"O Léo Pereira e o Gustavo Henrique ainda não vingaram, mas são ótimos jogadores. Quando foram contratados, eu elogiei, a ponto de dizer que o Flamengo ganhava dois jogadores do mesmo nível ou melhores que o Pablo Marí. (...) O que eles fizeram no Athletico Paranaense e no Santos, respectivamente, credenciam os dois. Não vivem um bom momento, mas eu acredito ainda", afirmou em participação na ESPN Brasil.

O tetracampeão mundial fez muitos elogios a outros dois reforços que o Flamengo contratou neste ano e os elegeu como os melhores que a equipe carioca trouxe para o seu elenco em 2020.

"Pedro e Thiago Maia foram contratações maravilhosas. As melhores do Flamengo na temporada, disparadas. Esses dois mostraram um bom futebol. O Flamengo voltou a ser convocado", disse.