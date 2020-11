Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 20/11/2020 20:22 | Atualizado 20/11/2020 20:25

Rio - Diferentemente do que vinha acontecendo às vésperas de jogos no Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo irá se concentrar nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, para o jogo deste sábado, contra o Coritiba, no Maracanã. A medida foi uma decisão do técnico Rogério Ceni.

Desde que chegou ao Flamengo, Rogério Ceni deixou claro que tinha preferência pela concentração, o que não acontecia com o antigo treinador, Domènec Torrent. O novo treinador vai colocando o seu estilo de trabalho mais evidente na rotina rubro-negra.

Neste sábado, o treinador vai buscar contra o Coxa, no Maracanã, a sua primeira vitória sob o comando do Flamengo. Ao todo, Ceni tem duas derrotas e um empate em três jogos como treinador do clube carioca.