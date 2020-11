Coritiba x Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por Lance

Publicado 21/11/2020 10:12 | Atualizado 21/11/2020 11:20

Rio - Neste sábado, às 19h, a bola rola no Estádio do Maracanã para Flamengo e Coritiba pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo, que poderá mexer com as duas pontas da tabela, pode ajudar aos dois times encerrarem sequências ruins dentro do campeonato.



O Flamengo já não vence há quatro rodadas no Brasileirão - a pior sequência na temporada - e caiu para a quarta posição, com 36 pontos. Para este jogo, a lista de desfalques para Rogério Ceni segue extensa - confira os nomes abaixo.

O Coritiba, por sua vez, tem três derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas e está na zona de rebaixamento: 18º lugar com 20 pontos. Recuperado da Covid-19, o técnico Rodrigo Santana volta a comandar no time no Maracanã.



Confira mais informações da partida entre Flamengo x Coritiba:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21 de novembro de 2020, às 19h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Marcos Vinícius Gomes (MG)

Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Onde ver: Premiere



FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Renê (Ramon); Willian Arão, Gerson (Daniel Cabral), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael (Vitinho) e Bruno Henrique (Lincoln).

Suspensos: Gustavo Henrique e Natan

Pendurados: Rogério Ceni, Isla, Gerson, Vitinho, João Lucas e Gabriel

Desfalques: Rodrigo Caio, Thiago Maia, Filipe Luís, Gabriel Barbosa e Pedro



CORITIBA (Técnico: Rodrigo Santana)

Wilson; Maílton, Rodolfo Filemon (Nathan Silva), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Galdezani e Mattheus Oliveira e Giovanni Augusto; Neílton e Robson.

Suspenso: Ninguém

Pendurados: Rodolfo Filemon, Nathan Silva, Matheus Galdezani, William Matheus e Wellissol

Desfalques: Henrique Vemudt, Ramón Martínez e Ricardo Oliveira (Covid-19), Hugo Souza (questão contratual) e Patrick, Cerutti e Rafinha (lesionados)