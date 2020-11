Pedro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 13:54

Rio - Com uma lesão muscular sofrida no período em que estava com a seleção brasileira, o atacante Pedro dificilmente deverá entrar em campo na próxima terça-feira contra o Racing, pela Libertadores. O Flamengo trabalha com a possibilidade maior de tê-lo no jogo de volta contra o clube argentino, no Maracanã, no próximo dia 1º.

Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada com 20 gols. O bom momento fez com que o jogador fosse convocado para a vaga de Neymar. Ele entrou no segundo tempo contra a Venezuela, mas acabou nem ficando à disposição de Tite para o duelo contra o Uruguai.

O lateral Filipe Luís e o atacante Gabigol, por outro lado, estão em estágios mais avançados de suas recuperações. No treino da última sexta-feira, os atletas participaram de uma atividade com os companheiros no gramado do CT. A tendência é que eles viagem para o jogo da próxima terça-feira em Avellaneda.