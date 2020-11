Flamengo x Coritiba jogam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio do Maracanã. Na foto o técnico de Rogério Ceni do Flamengo Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 10:28 | Atualizado 22/11/2020 10:28

Rio - Em atuação avassaladora, o Flamengo conseguiu a primeira vitória sob o comando de Rogério Ceni. O Rubro-Negro ganhou por 3 x 1 o Coritiba, com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Renê, e o treinador não poupou elogios a postura do time e falou sobre o alívio que o resultado positivo deu.

"Não perco minhas convicções. Jogadores tem que ter confiança e treinador convicção. Estou satisfeito, alegre, feliz. Aliviado? O treinador não comemora mais do que cinco, dez minutos. Mas era uma vitória necessária e que ajuda. Dá calma para trabalhar o próximo jogo. Eu já vinha estudando o Racing, que tem um treinador que já enfrentei em Copa Sul-Americana", afirmou Rogério.

A vitória fez com que o time carioca dormisse na liderança e está com 39 pontos. Agora o Rubro-Negro torce para que o Atlético-MG, Inter e São Paulo tropecem.

Agora o Flamengo só volta a atuar pelo Brasileirão em 5 de Dezembro, em clássico com o Botafogo. O jogo contra o Grêmio, pela 23ª rodada foi adiado, tendo em vista os confrontos do time contra o Racing pela libertadores.

Veja mais trechos da entrevista de Rogério Ceni:

Diego Alves orientando a defesa

"Já tive a idade dele, joguei na mesma posição, e a experiência ajuda. É maduro e com alguns anos para se jogar em alto nível. A voz é muito importante dentro do jogo, principalmente com o estádio vazio. Facilita a comunicação. É de vital importância. Trabalhamos muito essa linha de quatro nos últimos dois dias e ele ajuda a organizar. Gostaríamos de ter zerado o jogo, mas houve evolução e isso foi legal."

Diálogo com jogadores

"Converso bastante com eles. Concentramos, passei vídeos do jogo, corrigimos erros de jogos anteriores. A convivência é super boa. É normal que a expectativa seja de vitória e estamos trabalhando, conversando, dando força, e a vitória é o principal combustível. Não está tudo perfeito e também não estava tudo errado. Estamos criando uma base."

Gol sofrido

"Talvez o zero fosse mais valorizado do que os três feitos. Poderíamos ter feito mais gols, criamos muitas chances, mas seria importante (não sofrer gol). Jogamos os 90 e não jogamos os acréscimos onde não tivemos atenção. Foi a única chance clara do Coritiba. Então, foi uma evolução."

Ambiente

"Eu os motivo todos os dias. Vejo no rosto deles o prazer de vestir a camisa do Flamengo. Para mim, está sendo um prazer muito grande. Estamos fazendo trabalhos cada vez mais intensos para condicionar o grupo, que é centrado, concentrado e com o psicológico forte. Quando sofre o gol, demora um pouco para reagir. Mas a vitória dá confiança e esses caras vão conseguir levar o Flamengo longe."

Erros no ataque

"Essa semana trabalhei muito mais a defesa, linha de quatro defensiva, volante, posicionamento. Eu mesmo que treino eles no ataque, cruzo para finalizar. Fico mais feliz que eles criem do que falar do que perderam. Temos que aperfeiçoar a finalização. Foram bolas boas, Bruno Henrique deu cabeceios corretos. É um detalhe, a linha tênue entre a bola bater na trave e entrar ou sair."

Sistema de Jorge Jesus

"Esse sistema eu uso desde março de 2019. O Fortaleza joga exatamente como joga o Flamengo, com característica de jogadores diferentes, evidente. É um sistema muito simples, que eu trabalho e gosto. Não escalo porque eles usaram, mas por ser o meu sistema."

Racing

"Comecei a estudar, conheço muito o Becacecce, sei como ele gosta de jogar. Não podemos ficar nos iludindo pelos últimos resultados. Não temos que comparar os últimos resultados, porque até nós tivemos um vitória, um empate e duas derrotas. É um time argentino, jogando Libertadores e na Argentina. É muito difícil para qualquer time."