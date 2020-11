Diego Alves da bronca em Léo Pereira Reprodução

Publicado 22/11/2020 11:28 | Atualizado 22/11/2020 11:29

Rio - Mesmo com resultado positivo sobre o Coritiba, o goleiro do Flamengo, Diego Alves se irritou com passe ruim de Léo Pereira e ficou na bronca. Como os jogos têm sido de portões fechados, as reações dos jogadores podem ser ouvidas claramente e o esporro viralizou nas redes.

Veja as reações da torcida:

