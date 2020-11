Campeonato Brasileiro - rodada 13 - FLAMENGO x ATHLETICO-PR. Na foto Arrascaeta. Foto de Daniel Castelo Branco. Foto de Daniel Castelo Branco

Rio - Um dos principais nomes do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, Arrascaeta segue marcando o seu nome no futebol brasileiro. No país desde 2015, quando trocou o Defensor Sporting pelo Cruzeiro, o uruguaio fez contra o Coxa o seu gol de número 39 na história do Campeonato Brasileiro, o quarto na atual edição.

O camisa 14 da Gávea agora ocupa sozinho a 5ª posição na lista de artilheiros estrangeiros da principal competição nacional. Com o tento deste fim de semana, o meia deixou para trás o argentino Hernán Barcos, ex-Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, que atualmente defende o Messina, da Itália.

O líder do ranking é um outro meia que marcou época no Rubro-Negro Carioca: Petkovic. O sérvio, campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, marcou 83 gols em 271 partidas de Brasileirão, somando também as suas passagens por Vitória, Vasco, Fluminense, Goiás, Santos e Atlético Mineiro. Paolo Guerrero, outro que atuou no clube, aparece na 2ª posição, com 55. Veja o top 10:



MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO

1º - Petkovic - sérvio - 83 gols em 271 jogos

2º - Guerrero - peruano - 55 gols em 150 jogos

3º - Aristizábal - colombiano - 48 gols em 117 jogos

4º - D'Alessandro - argentino - 40 gols em 250 jogos

5º - Arrascaeta - uruguaio - 39 gols em 125 jogos

6º - Barcos - argentino - 38 gols em 112 jogos

7º - Rodolfo Fischer - argentino - 36 gols em 91 jogos

Conca - argentino - 36 gols em 180 jogos

9º - Marcelo Moreno - boliviano - 34 gols em 90 jogos

10º - Doval - argentino - 31 gols em 96 jogos

Arce - paraguaio - 31 gols em 139 jogos