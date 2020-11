Filipe Luís e Willian Arão Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Após a vitória por 3 a 1 contra o Coritiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo embarca no fim da tarde deste domingo para Buenos Aires, onde encara o Racing, na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Rogério Ceni contará com Filipe Luís pela primeira vez desde que assumiu o Flamengo. O lateral sofreu contusão na coxa na última partida de Domènec Torrent, diante do Atlético-MG, no Mineirão. Gabigol também retorna a equipe após também sentir problema muscular no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do São Paulo.



Flamengo e Racing se enfrentam no Cilindro de Avellaneda na terça-feira, às 21h30, pela partida de ida das oitavas. O jogo de volta está marcado para uma semana depois, no Maracanã. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Inter ou Boca Juniors.