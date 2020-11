Filipe Luís Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 08:15

Rio - A delegação do Flamengo chegou à Argentina na noite do último domingo. Na mente dos jogadores e no coração dos torcedores apenas um recordação: o título da Libertadores, que completa um ano nesta segunda-feira. O Rubro-Negro se prepara para o seu principal desafio na edição de 2020 do torneio, em busca de mais uma taça.

O carinho da Maior do Mundo na chegada no hotel em Buenos Aires! #VamosFlamengo pic.twitter.com/dFWsUN5zTs — Flamengo (@Flamengo) November 23, 2020

Após a vitória sobre o Coritiba e a boa atuação da equipe, a pressão sobre os jogadores e Rogério Ceni diminuiu. No entanto, a partida desta terça-feira pode significar um divisor de águas no Flamengo. A eliminação na Copa do Brasil e a oscilação no Brasileiro não tiraram da Libertadores o caráter de competição mais importante para o Flamengo.

O Racing, adversário do clube carioca, nas oitavas de final da Libertadores vive momento bastante ruim. Nas últimas quatro partidas, a equipe de Avellaneda não conseguiu sequer um empate. O momento delicado fez com que Diego Milito, ex-atacante argentino, deixasse a diretoria da equipe. No entanto, o Flamengo não deverá ter tarefa simples contra o tradicional clube de Avellaneda.

Flamengo e Racing se enfrentam nesta terça-feira pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, em Avellaneda. O jogo de volta será no próximo dia 1º, no Maracanã. O vencedor desse duelo vai encarar quem passar de Boca Juniors e Internacional.