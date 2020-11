Pablo Marí AFP

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 10:02

Rio - O Flamengo comemora nesta segunda-feira um ano da conquista histórica da Taça Libertadores de 2019, com a virada sobre o River Plate, em Lima. Nas redes sociais, o zagueiro Pablo Marí, atualmente no Arsenal, relembrou a conquista e falou sobre a emoção de participar do título rubro-negro, que não vinha há 38 anos.

Parabéns, Mengão!#MarcadosNaHistória pic.twitter.com/cvhmTpCksx — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) November 23, 2020 "Oi, pessoal. Aqui é o Pablo Marí. Queria mandar uma mensagem hoje para todos vocês. A um ano atrás nós ganhamos a taça Libertadores. Foi um dia inesquecível na minha vida e ficou marcado no meu coração para o resto da história, coração da minha família e coração de todo o Flamengo, todo rubro-negro. Então, estou sem palavras para poder descrever o que eu vivi lá. Queria mandar um grande abraço para toda a torcida do Flamengo. Sigo cada jogo de vocês, estou a jogar com vocês. Então, quero mandar um beijo muito grande para todos", disse o defensor.

Pablo Marí foi pensa fundamental nas conquistas do Flamengo em 2019. Apesar da curta passagem, formou uma dupla de zaga de sucesso com Rodrigo Caio e teve atuações seguras com a camisa rubro-negra.