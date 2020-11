O uruguaio Arrascaeta domina a bola no peito antes de marcar o segundo gol do Flamengo RODRIGO BUENDIA / AFP

Rio - A Globo divulgou a grade de programação para esta terça-feira com um horário peculiar para os dois principais produtos da emissora: o Jornal Nacional e a novela das nove, ocupada atualmente pela reprise de 'A Força do Querer'. Com isso, a emissora faz um esforço para bater de frente com o duelo do Flamengo diante do Racing, que será transmitido pelo SBT. A informação foi publicada inicialmente pelo 'Uol Esportes'.

O JN começa às 20h30 em cidades sem segundo turno das eleições municipais. Nas que terão, caso do município do Rio de Janeiro, o telejornal começará as 20h40, com previsão de término às 21h45, meia-hora após o inicio da partida e além do que acontece normalmente. A novela das nove terá 90 minutos e será esticada até às 23h15, faltando 15 minutos para o fim da partida.

Com isso, não acontecerá por muito tempo um duelo direto entre a partida e o 'The Voice Brasil', que começa logo após a novela. O reality global não vem tendo bom desempenho diante de 'A Fazenda 12', da RecordTV e, que será transmitido no mesmo horário, diminuindo os riscos da Globo cair para o terceiro lugar na capital carioca.