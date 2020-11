Gabigol posa com camisa do Boca Reprodução

Por LANCE!

Publicado 23/11/2020 17:57 | Atualizado 23/11/2020 17:58

Rio - O elenco do Flamengo está em Buenos Aires, onde enfrenta o Racing nesta terça na ida das oitavas de final da Libertadores. Antes da atividade final do grupo visando a partida, os atacantes Bruno Henrique e Gabriel Barbosa protagonizaram cenas curiosas na capital argentina. Na saída da delegação para o treino, o primeiro atendeu torcedores na porta do hotel, inclusive um que vestia a camisa do River Plate, rival do Fla na decisão da Copa de 2019.