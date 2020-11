Marcos Braz se deu bem nas eleições e garantiu uma vaga na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. O vice do Flamengo, que se candidatou pelo PL, recebeu 40.938 eleitores e foi um dos mais votados. Gilvan de Souza

Publicado 24/11/2020 09:36

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre a curta passagem de Domènec Torrent pelo clube. Em entrevista ao "Arena SBT", o dirigente admitiu que o momento não tenha sido o ideal para a vinda do catalão ao Brasil.

"O Domènec talvez veio no momento errado. A gente achava que a pandemia seria resolvida e não foi. Tivemos uma sequência louca de jogos. Isso não teve culpado, tiveram que readequar o calendário. Isso atrapalhou o trabalho dele", afirmou Braz.

"Eu fui até onde eu achei que deveria ir, acho que quando decidimos a troca de treinador, fizemos de uma maneira rápida e dentro do possível segura. Fomos precisos, o Rogério está aqui dentro, estou me dando muito bem e acredito muito no trabalho dele", completou.

Marcos Braz também evitou fazer comparações entre os trabalhos de Dome e Jorge Jesus.

"O Jorge Jesus quando chegou, pegou uma inter temporada. O calendário estava parado para a Copa América. Foram quase 20 dias de trabalho, já o Domè foi diante de tudo que vocês viram que está acontecendo no calendário esportivo no Brasil e no mundo", declarou.