Renata Fan é apresentadora do 'Jogo Aberto' Reprodução/Band)

Por LANCE!

Publicado 24/11/2020 14:51 | Atualizado 24/11/2020 15:02

Rio - A apresentadora Renata Fan acredita em nova final da Libertadores entre Flamengo e River Plate (ARG). Renata analisou o desempenho das duas equipes e a chegada de Rogério Ceni ao clube carioca, afirmando que os clubes são os melhores da competição.

"Eu continuo apostando em Flamengo e River Plate. Do que eu vi, foram as duas melhores equipes. O próprio Flamengo, mesmo com todas as turbulências, é uma equipe confiável, pelo elenco", disse Renata na manhã desta terça, durante o programa "Jogo Aberto", da Band.

Publicidade

A apresentadora entende que Rubro-Negro ficará mais forte conforme o trabalho de Ceni for se desenvolvendo.

"O Flamengo parece que chega com um ambiente melhor, com essa confiança em alta, e acreditando mais nesse novo trabalho do Ceni... É uma questão de ajuste. Não vejo como um time perdido, pelo contrário, tem opções e, se entender essa filosofia do Ceni, pode pensar em coisas mais altas", completou.

Publicidade

O Flamengo entra em campo na noite desta terça-feira contra o Racing (ARG), em Avellaneda, às 21h30. Já o River Plate (ARG) enfrenta o Athletico Paranaense um pouco mais cedo, às 19h15, em Curitiba. Ambas partidas são pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.