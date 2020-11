Venezuelan referee Alexis Herrera conducts the closed-door Copa Libertadores round before the quarterfinals football match between Argentina's Racing and Brazil's Flamengo, at the Presidente Peron stadium in Avellaneda, Buenos Aires Province, Argentina, on November 24, 2020. (Photo by Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP) AFP

Por Venê Casagrande

Publicado 25/11/2020 09:41 | Atualizado 25/11/2020 10:14

Rio - O Flamengo foi até a Argentina e empatou em 1 a 1 com o Racing no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. O Rubro-Negro, entretanto, terminou o jogo com dois cartões vermelhos, que foram aplicados para Matheus Thuler, aos 35 do segundo tempo, após entrada forte em Lisando Lópes, e para Natan, jovem defensor que estava como opção no banco e foi para o vestiário mais cedo por reclamação.

Segundo o árbitro da partida, Alexis Herrera, Natan levou vermelho por ter xingado a arbitragem. De acordo com a justificativa do venezuelano na súmula, o jovem zagueiro chamou o dono do apito de "filho da puta".

"Gritar palavras e fazer gestos insultando a arbitragem. 'Arbitro filho da puta'", relatou Alexis na súmula, segundo apurou a reportagem no jornal O Dia.

O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira e se reapresenta na quinta-feira para iniciar os trabalhos visando ao confronto com o Racing na próxima terça-feira, no Maracanã, às 21h30, quando as equipes irão decidir a vaga às quartas da Libertadores.