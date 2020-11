Arrascaeta em disputa com Fabricio Dominguez: AFP

Por Venê Casagrande

Publicado 26/11/2020 12:50 | Atualizado 26/11/2020 12:51

Rio - O Flamengo pode ter mais problemas na Libertadores. Os zagueiros Natan e Thuler, expulsos na partida contra o Racing, na última terça-feira, foram denunciados pela Conmebol e podem pegar um ganho maior que apenas um jogo de suspensão. A entidade abriu processos disciplinares contra os dois, que já cumprirão suspensão automática na próxima terça-feira, quando as equipes voltam a se enfrentar.

Mesmo sem ter entrado em campo, Natan tem a situação mais complicada. Segundo o árbitro da partida, o defensor rubro-negro levou vermelho, do banco de reservas, por ter xingado e usado palavras de baixo calão: "Arbitro filho da puta". Porém, após o jornal O Dia revelar o conteúdo, o jogador se manifestou via rede social e negou que tenha proferido tais xingamentos.

Publicidade

"Gostaria de me posicionar deixando claro para todos que em nenhum momento xinguei o juiz. Quem me conhece sabe que jamais iria fazer isso ou algo do tipo, mas Infelizmente fui escolhido aleatoriamente pra receber o vermelho, que me deixou fora da próxima partida. Peço desculpas a todos, mesmo sem entender até agora tudo que aconteceu. Estou triste com o cartão, mas bola para frente, seguir firme e trabalhando"

Segundo apurou a reportagem, Natan foi enquadrado no artigo 16.2 do Código Disciplinar da Conmebol. Ele pode ser suspenso por, no mínimo, dois jogos ou por um período de um mês.

Publicidade

Thuler levou vermelho aos 35 do segundo tempo, após revisão do árbitro de vídeo, por uma entrada forte em Lisando López, considerada de força excessiva. Ele foi enquadrado no artigo 16 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê "suspensão de ao menos uma partida".



O Flamengo por ter atrasado dois minutos para voltar ao campo para a segunda etapa, também foi denunciado. O clube tem até terça-feira para apresentar sua defesa nos três casos à Conmebol.