Thiago Silva entrou em contato com Natan Reprodução Instagram Natan

Por O Dia

Rio - O zagueiro Natan vive os seus primeiros momentos no elenco profissional do Flamengo. Destaque das categorias de base rubro-negra e convocado para a seleção brasileira para um período de treinamento na Granja Comary, o jovem tem mais um motivo para comemorar: Thiago Silva, defensor da seleção brasileira, entrou em contato com o atleta do time carioca e passou mensagens de incentivo.

"Você tem uma carreira importante pela frente", disse Thiago Silva após falar com o jovem que resolver escrever a mensagem depois de reparar que havia sido mencionado em dois "stories" do jovem zagueiro rubro-negro.

Como foi expulso mesmo sem entrar em campo na última terça-feira, contra o Racing, Natan é desfalque no time do Flamengo para pegar a equipe Argentina na próxima terça, quando a vaga para as quartas de final da Libertadores será decidida.