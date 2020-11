Rogério Ceni comanda primeiro treino no Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 26/11/2020 14:26 | Atualizado 26/11/2020 14:26

Rio - O Flamengo se reapresenta nesta tarde, às 15h, e inicia a preparação para pegar o Racing na próxima terça-feira, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. O planejamento até o dia do duelo está definido, com atividades à tarde quinta e sexta e treinamentos pela manhã no sábado e no domingo.

Na segunda-feira, véspera do jogo contra o Racing, a tendência é que o treino seja no período da tarde, com os atletas se concentrando no Centro de Treinamento Ninho do Urubu para a decisão na Libertadores. No dia da partida, há previsão, como de praxe, que Rogério Ceni comande uma atividade pela manhã para "ajustar os últimos detalhes" após vídeo sobre o adversário.

O departamento médico do Flamengo também terá muito trabalho. O clube faz uma força-tarefa para deixar Rodrigo Caio e Pedro à disposição de Rogério Ceni. A previsão do zagueiro era voltar no dia 4 de dezembro, no clássico com o Botafogo, mas, por necessidade, já que Natan e Thuler estão suspensos, a comissão técnica sonha em contar com o camisa 3, que está desde o dia 30 se recuperando de uma lesão na panturrilha direita.

Pedro preocupa menos e tem boas chances de ficar pronto para terça-feira. Existe a expectativa de o atacante treinar com bola ainda nesta semana. Isla, vetado do jogo da última terça-feira por sentir dores na coxa ainda no aquecimento, será reavaliado e também é dúvida.