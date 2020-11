Por O Dia

Rio - Na última terça-feira, a Fifa divulgou os concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. Apesar da presença de grandes craques, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski e Sergio Ramos, o jornalista Paulo Cobos, da 'ESPN' acha que faltou um atleta do Flamengo. Segundo o colunista, o atacante Gabriel Barbosa deveria entrar no lugar de Messi.

“Seria uma idiotice sem tamanho fazer qualquer comparação entre Gabigol e Messi. Mas é um prêmio de um período específico. E nesse tempo o flamenguista marcou mais gols, ganhou títulos e não se arrastou em campo como a lenda argentina", disse Cobos, que emendou criticando o fato de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, não ter sido colocado entre os melhores treinadores da temporada:“Não é possível ignorar a temporada perfeita do português no futebol brasileiro e sul-americano. Ela não foi feita com um futebol pragmático, medroso. O Flamengo jogou muita bola. Dizer que Lopetegui fez mais do que Jesus é balela", completou Cobos. Juntos, Gabigol e Jesus conquistaram cinco títulos no Rubro-Negro: Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Brasileirão e Libertadores.