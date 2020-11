Corinthians player Balbuena holds the trophy after his team won the 2018 Paulista championship final football match against Palmeiras held at Allianz Parque stadium, in Sao Paulo, Brazil on April 8, 2018. / AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA

Por O Dia

Rio - Um boato envolvendo o Flamengo tomou conta nas redes sociais e virou debate entre os rubro-negros. O clube carioca negocia com o zagueiro Balbuena, atualmente no West Ham, da Inglaterra. Segundo apurou a reportagem, a história não passa de boato e "não faz sentido", de acordo com uma das fontes do jornal O Dia.

Balbuena tem 29 anos e tem contrato com o time inglês até junho de 2021. O paraguaio começou no Cerro de Franco, do Paraguai, e acumula passagens por Nacional, Libertad e Corinthians antes de chegar ao West Ham.

No atual elenco, o Flamengo conta com Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan, Thuler e Noga para o setor defensivo.