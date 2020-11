Hugo Souza está perto de estender o seu vínculo com o Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 27/11/2020 13:17 | Atualizado 27/11/2020 13:19

Rio - Se a renovação de Diego Alves ainda está longe de ser concretizada, o mesmo não se pode dizer do jovem Hugo Souza. Nesta semana, a diretoria avançou na negociação com os representantes do goleiro e está perto de acertar a extensão do vínculo do camisa 45 rubro-negro.

O Flamengo acertará o novo compromisso com Hugo Souza para poder dar uma valorização ao goleiro que ainda tem vencimentos "patamar Sub-20". Pelo desempenho do jovem desde o fim de dezembro, quando precisou ser acionado contra o Palmeiras e colecionou exibições de gala durante os 15 jogos em que realizou de lá para cá.

Nos últimos dias, o Flamengo chegou a fazer uma proposta ao estafe de Hugo Souza, mas os valores oferecidos não agradaram. Bruno Spindel, diretor executivo e responsável pelas tratativas, manteve contato com os representantes do atleta. O acordo financeiro, portanto, aconteceu na última quinta-feira, e os últimos detalhes estão sendo resolvidos para que haja a assinatura.

Tempo de contrato e valor de multa rescisória não serão entraves na negociação, pois os agentes de Hugo Souza não irão se impor à decisão do Flamengo. O atual vínculo vai até agosto de 2023, e as duas opções para o novo compromisso são: até o fim de 2024 ou de 2025.



Já a multa rescisória atual é de 40 milhões de euros para clubes do exterior e 40 milhões de reais para clubes brasileiros. A tendência é que o Flamengo estipule o novo valor em 70 milhões de euros para o mercado internacional, como tem feito em recentes renovações (Natan é um bom exemplo).