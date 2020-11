Márcio Tannure Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 16:04

Rio - Sem atuar pelo Flamengo há mais de dois meses, o zagueiro Rodrigo Caio pode retornar aos gramados na próxima terça-feira contra o Racing, no Maracanã. De acordo com o chefe do departamento médico do clube carioca, Márcio Tannure, os profissionais do clube carioca estão trabalhando duro para que o atleta esteja em campo.

"Existe chances (De jogar). Vamos fazer todo esforço para que ele esteja em campo. É muito bom que se ressalte que são lesões diferentes. Ele foi para a Seleção e voltou com lesão. Nós tratamos. Quando já estava voltando, por questão de fatalidade, teve outra lesão. Mas uma não tem nada a ver com a outra. E estamos tratando", afirmou.

Rodrigo Caio sofreu duas lesões diferentes e acabou sendo utilizado pela seleção brasileira, após se recuperar de uma contusão pelo Flamengo. Tannure descartou qualquer erro de avaliação por parte do clube carioca.

"Ele estava na transição de uma lesão do joelho e teve uma lesão na panturrilha. São diferentes. Como pode avaliar que teve erro na carga? Como outros jogadores que tiveram lesões em jogos, é uma fatalidade que infelizmente aconteceu. A gente tem esse cuidado de fazer o controle de carga na transição, analisamos com GPS. A gente não gostaria que isso acontecesse, ele também não", disse.