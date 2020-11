Ídolo do Flamengo, Gabigol faz muito sucesso entre a nova geração de pequenos rubro-negros Pedro Martins/André Mourão

Publicado 27/11/2020

Rio - Imortalizado na galeria de ídolos do Flamengo, Gabigol tem construído uma relação com o torcedor que extrapola as quatro linhas. Placas na arquibancada, sósias, bonecos e as marcante comemorações aproximaram ainda mais o camisa 9 dos fãs mais jovens. Para coroar a trajetória, iniciada com a camisa do Santos, o atacante lançará o livro 'Gabigol: a força de um guerreiro'. Com previsão de chegada às lojas neste fim de ano, a publicação voltada público infantojuvenil reconta a inspiradora jornada de Gabriel Barbosa, da infância na periferia de São Bernardo até o auge no Flamengo.



Com uma linguagem leve e divertida, o livro editado pela Pixel, selo jovem da Ediouro, traz um perfil completo do xodó da garotada, com entrevistas exclusivas, fotos, pôsteres, uma lista de suas músicas favoritas e até um mapa das suas tatuagens. O material ainda inclui um dedoche do Gabigolzinho para recortar e montar e uma série de atividades como jogos dos erros, palavras cruzadas e outros passatempos.



"Foi muito legal realizar este projeto, escolher as fotos, dar opinião. Foi como voltar para a minha infância e lembrar tudo que eu e minha família passamos. Um filme passa pela nossa cabeça e espero que todo mundo goste do conteúdo, pois foi preparado com muito carinho e atenção para os fãs", destacou Gabigol.

Se depender da estrela do camisa 9, muitos outros capítulos, com boas histórias e conquistas, serão escritos já a partir do jogo de volta contra o Racing, da Argentina, terça-feira, no Maracanã, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Após o empate de 1 a 1, no El Cilindro, com direito a gol de Gabigol, o Rubro-Negro pode até empatar em 0 a 0 para avançar.