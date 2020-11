Gabigol Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 11:28 | Atualizado 28/11/2020 11:29

Rio - O Flamengo pode não ter Gabigol para a partida de volta contra o Racing na próxima terça-feira. Em exame realizado neste sábado, o Flamengo informou que o jogador apresentou um 'desequilíbrio muscular' e só voltará a atuar quando estiver '100%'. No entanto, ainda não está descartada a presença do atacante no duelo pela Libertadores.

