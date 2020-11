Documentário ‘Catarse’ é eleito o melhor curta do Cinefoot 2020 Reprodução

Rio - O bicampeonato da Copa Libertadores pelo Flamengo, que recentemente completou um ano, continua fazendo história. E fora dos gramados. Nesta sexta-feira (27.11), o documentário “Catarse”, do diretor Daniel Brunet, foi eleito o melhor filme de curta-metragem da 11ª edição do CineFoot, um dos maiores festivais de cinema esportivo do mundo.

O doc, produzido de forma independente, tem duração de 17 minutos e mostra o que a torcida rubro-negra sentiu nas horas que antecederam a conquista histórica de 2019, em Lima. A previsão agora é que o filme seja exibido em algumas sessões especiais para torcedores, podendo rodar algumas capitais brasileiras, mas será disponibilizado também, em breve, no Canal Mais Nação, no Youtube.



Idealizador e responsável pelo documentário, Daniel Brunet atribui a conquista ao amor pelo Flamengo e pelo cinema. Segundo ele, isto aproximou a obra do público e foi fundamental para a vitória na votação popular.



“É como ganhar a Copa Libertadores! Vencer o Cinefoot com a bênção do voto popular é uma emoção muito grande. Esses votos deram ao “Catarse” um banho de glória… um banho de glória eterna. Obrigado a todos que votaram, obrigado à organização do CineFoot por ter selecionado um filme independente, feito com raça, amor e paixão”, vibrou o diretor.



“Catarse” venceu a categoria mais disputada do festival: a Mostra Competitiva Internacional de Curta-Metragem, que contou com 38 filmes, entre nacionais e estrangeiros. A outra categoria, a Mostra Competitiva de Longas, teve 8 filmes na disputa.



Único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, o Cinefoot precisou apresentar sua cerimônia de premiação online pela primeira vez, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.



Com o título conquistado, a expectativa agora é que o “Catarse” chegue aos rubro-negros de todo o Brasil. Inclusive, presencialmente, caso seja possível.



“Que a glória eternizada naquele 23 de novembro de 2019 siga emocionando e inspirando as pessoas. Quero levar o filme até a torcida rubro-negra. Nunca esqueceremos o que vivemos em Lima. E se a pandemia der trégua, pretendo organizar um tour pelas embaixadas do Flamengo pelo país”, finaliza Daniel Brunet.