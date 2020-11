17/02/2020 - AGÊNCIA DE NOTICIA - PARCEIRO - O treinador Fernando Diniz durante treinamento da equipe do São Paulo, realizada no CT da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, nesta segunda-feira (17). Van Campos

Por O Dia

O São Paulo visitou o Bahia neste sábado, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileiro, e venceu por 3 a 1, com gols de Luciano, duas vezes, e Arboleda. Clayson descontou para os donos da casa. Com o resultado, a equipe chegou a 41 pontos, ultrapassou o Flamengo e está, agora, na segunda colocação na tabela do torneio, ficando apenas a um ponto do líder Atlético-MG.

O Flamengo não entrará em campo neste final de semana pois teve a partida contra o Grêmio adiada e ainda não tem data definida para ser disputada. O São Paulo tem dois jogos a menos que ainda serão disputados.

Na próxima rodada, a 24ª, o Flamengo encara o Botafogo, no dia 5 de dezembro, e o São Paulo pega o Sport, no dia 6. O Atlético-MG, líder da competição, enfrentará o Internacional, atualmente o sexto colocado no Brasileirão