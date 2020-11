Thiago Maia só volta a jogar pelo Flamengo em 2021 Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - Depois de duas semanas, Thiago Maia, enfim, deve ser submetido à cirurgia para corrigir a grave lesão no ligamento do joelho esquerdo, sofrida no último dia 14. O médico contratado pelo Lille, clube que detém os direitos econômicos do atleta, avaliou o volante, confirmou o diagnóstico, e o jogador pode ser operado na terça-feira, segundo apurou a reportagem com fontes ligadas ao clube francês.

O representante do Lille está alinhando os últimos detalhes para repassar ao Flamengo e ao departamento médico do clube francês. A tendência é que a assessoria do coube carioca confirme a data da cirurgia nas próximas horas.

Inicialmente, Flamengo e Thiago Maia haviam optado por um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia, mas o Lille sugeriu a operação após analisar os exames enviado pelo departamento médico rubro-negro. O procedimento chegou a ser agendado para o dia 20, mas o clube francês pediu para adiar para que uma pessoa da confiança deles analisasse o atleta.

Neste domingo, um médico contratado para prestar consultoria ao Lille chegou ao Rio de Janeiro e avaliou Thiago Maia. O volante deve ficar de quatro a seis meses longe dos gramados. Emprestado ao Flamengo até julho de 2021, Maia terá que correr contra o tempo para dar motivos à diretoria para que seja contratado de forma definitiva.

Em contrato, há uma cláusula de opção de compra definitiva entre Flamengo e Lille. Caso o Rubro-Negro queira ficar com o volante terá que desembolsar 7 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais pela cotação atual, por 50% dos direitos econômicos.