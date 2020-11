Rogério Ceni Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 09:57

Rio - Sem entrar em campo pelo Brasileiro neste fim de semana, o Flamengo acompanhou um dos seus rivais na luta pelo título da competição vencer. O São Paulo levou a melhor sobre o Bahia e por conta disso, o clube carioca teve redução nas chances matemáticas de título, segundo o portal "Infobola".

Em terceiro lugar, após a vitória dos paulistas, o Flamengo agora tem 13% de chances de ser campeão. Antes, a equipe de Rogério Ceni tinha 14%. O Tricolor Paulista, que está na segunda posição é o grande favorito com 46%. O time de Diniz tem um jogo a menos que o Rubro-Negro e dois a menos que o Galo, que lidera a competição e tem 19% de possibilidades de taça.

Palmeiras, com 7%, Grêmio com 5%, Fluminense com 4% e Inter e Santos com 3% são as outras equipes que alimentam possibilidades de título no Brasileirão de 2020.