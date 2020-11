Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 10:27 | Atualizado 30/11/2020 10:28

Rio - O meia Diego Ribas e o atacante Gabigol começaram mais cedo nesta segunda-feira as atividades no Flamengo. Em busca de evolução para encarar o Racing, os jogadores iniciaram trabalho médico na parte da manhã no Ninho do Urubu.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



O artilheiro teve detectado desequilíbrio muscular, enquanto o meia sentiu dores musculares. Ambos podem ser problemas para o treinador Rogério Ceni. O Flamengo encara o Racing na próxima terça-feira no Maracanã.

O artilheiro teve detectado desequilíbrio muscular, enquanto o meia sentiu dores musculares. Ambos podem ser problemas para o treinador Rogério Ceni. O Flamengo encara o Racing na próxima terça-feira no Maracanã.

Publicidade

O último treino do clube carioca antes da partida acontece nesta tarde às 16h30. Isla, Rodrigo Caio e Pedro só se reapresentam nesta atividade. A tendência é que o trio esteja à disposição de Rogério Ceni para a partida válida pelas oitavas de final da Libertadores.