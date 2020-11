Celso Portiolli Divulgação / SBT

Por O Dia

Rio - A transmissão da partida entre Flamengo e Racing no SBT, nesta terça-feira, às 21h30, terá uma presença no mínimo inusitada. O apresentador Celso Portiolli irá fazer uma participação durante os intervalos do duelo, pelas oitavas de final da Libertadores.

Celso será mais um grande nome a participar do quadro "Torcedor SBT", onde grandes nomes da emissora falam sobre sua relação com o futebol. Antes dele, nomes como Ratinho, Chris Flores e Eliana marcaram presença.

A equipe de transmissão será a mesma do primeiro jogo, que terminou empatado em 1 a 1 na Argentina. Téo José narra, com comentários de Mauro Beting e do ex-jogador Jorginho.