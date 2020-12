Aleksander Santos, diretor do Flamengo Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 11:32

Rio - Membros do Conselho Deliberativo do Flamengo protocolaram na última segunda-feira três documentos importante para a política do clube. No primeiro, o grupo visa ampliar o quadro de sócios do clube, no segundo a busca é por revogar a nomeação do ex-presidente do clube carioca, Kleber Leite, como Grande Benemérito do Rubro-Negro e por último pedir uma investigação da atuação do diretor remunerado Aleksander Santos.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



A primeira iniciativa tem como objetivo fazer com que torcedores do Flamengo que não tem condições financeiras de comprar um título ou frequentar o clube carioca possam fazer parte como contribuinte do clube. A iniciativa foi do grupo "SóFla" e recebeu o apoio de 34 novos conselheiros do clube carioca.

A primeira iniciativa tem como objetivo fazer com que torcedores do Flamengo que não tem condições financeiras de comprar um título ou frequentar o clube carioca possam fazer parte como contribuinte do clube. A iniciativa foi do grupo "SóFla" e recebeu o apoio de 34 novos conselheiros do clube carioca.

Publicidade

O grupo também se manifestou contra a nomeação de Kleber Leite como Grande Benemérito do Flamengo. Na opinião dos conselheiros, o ex-presidente 'não reúne as qualidades previstas no estatuto para ser merecedor da mais alta honraria dos associados do Flamengo". A nota relembra que o ex-presidente recorreu em 2018 de uma suspensão de dez meses do quadro social do Rubro-Negro.

Sobre Aleksander Santos, os conselheiros citam uma matéria do portal "globoesporte.com" que afirmou que o Diretor de Relações Externas do Flamengo recebe cerca de R$ 35 mil. O grupo também afirma que pediu uma investigação para apurar a nomeação e manutenção do diretor após a manutenção dele no clube, mesmo com a divulgação de que ele fazia parte do grupo de mensagens chamado "Guardiões do Crivella".